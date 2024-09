Enna. Guardia di Finanza, celebrata la ricorrenza di San Matteo patrono del Corpo

Anche quest’anno, nella parrocchia “Mater Ecclesiae” di Enna, è stata celebrata una Santa Messa speciale in occasione della ricorrenza di S. Matteo, Patrono del Corpo della Guardia di Finanza.

Alla presenza delle autorità civili e militari cittadine e di una nutrita rappresentanza di militari appartenenti ai Reparti presenti nelle sedi di Enna, Nicosia e Piazza Armerina, unitamente alle Fiamme Gialle in congedo della locale Sezione Provinciale A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), Don Angelo Lo Presti, cha ha officiato la celebrazione, ha illustrato, durante l’omelia, la conversione di Matteo, “il pubblicano” che, rispondendo alla chiamata di Cristo, non ha esitato ad abbandonare tutto per seguirlo.









San Matteo era, infatti, esattore delle imposte per conto dei romani, divenuto Apostolo dopo l’incontro con Gesù ed è Patrono celeste delle Fiamme Gialle sin dal 1934 a seguito di determinazione del Santo Padre Pio XII.

La tradizionale lettura della “Preghiera del Finanziere”, accompagnata dalla musica del clarinetto del Maresciallo Ordinario Pietro Lombardo, in forza al Comando Provinciale di Enna, ha offerto in conclusione della funzione religiosa un ulteriore momento di intima riflessione per tutti i presenti.

Al termine della cerimonia, il Comandante Provinciale, Col. Fulvio Marabotto, nel ringraziare le autorità ed i militari intervenuti, ha inteso rivolgere il proprio pensiero ai Finanzieri meno fortunati, i quali nonostante spesso vivano situazioni di disagio a causa di malattie proprie o di propri congiunti non sono mai venuti meno ai propri doveri, operando con abnegazione e spirito di servizio, per il bene comune a favore della collettività tutta.