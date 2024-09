Elodie e Tiziano Ferro, bacio e cena a Los Angeles: arriva un duetto?

(Adnkronos) –

Tiziano Ferro aveva anticipato che era in arrivo una cena, a Los Angeles, con Elodie. Ora i due cantanti pubblicano una foto in bianco e nero in studio, lasciando intendere che l'incontro non sia stato solo di piacere ma anche di lavoro. Che i due artisti stiano lavorando a un duetto? Si tratterebbe della prima collaborazione tra l'artista romana e il cantautore di Latina, che da tempo vive proprio nella città californiana. Oltre alla foto, Tiziano Ferro ha pubblicato su Instagram anche un breve video in cui bacia sulla guancia la collega e scrive: "Rosicate". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)