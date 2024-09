Caltanissetta. Compagnia teatrale Medea: appuntamento il 25 settembre all’anfiteatro San Pietro con “Il mare di carta”

Torna la compagnia teatrale Medea con la sua arte che emoziona e conquista. Il 25 settembre sarà presente all’anfiteatro San Pietro di Caltanissetta per mettere in scena il lavoro scritto e diretto da Ivan Giumento: “Il mare di Carta”.

Si tratta di una commedia brillante in due atti. Gli attori protagonisti: Capizzi Francesco, Carletta Liliana, Emma Gaetano, Zimarmani Andrea, Cazzetta Sofia, Falzone Elena, Nardillo Luigi.

L’immigrazione è un tema che ancora oggi, a distanza degli anni bui del dopoguerra, ricomincia a tornare attuale, imperterrito, come un triste destino del quale bisogna tenere conto. Lasciare la propria terra per cercare fortuna altrove. Ieri come oggi la “valigia di cartone” rimane il simbolo di un viaggio che fiuta la speranza di una vita dignitosa e lontana da quella sottomissione umana che uccide e sotterra l’anima. Ma noi siciliani abbiamo il mare. E per anni abbiamo sognato di navigarlo per raggiungere nuove terre pronte ad adottarci. Il mare che i bambini dell’entroterra siciliano non avevano mai visto coi loro occhi ma solo sui libri di scuola…il mare di carta.

In questa storia c’è l’immigrazione dei nostri padri vista con gli occhi di un bambino ormai diventato adulto. Un bambino che si trova a combattere con la propria famiglia e con la propria coscienza. Il tutto contornato dai toni comici e brillanti della commedia popolare, pur mantenendo il rispetto per un tema così profondo e così radicalmente integrato nella nostra natura.

“Il mare di carta” non è più una speranza stampata su un libro ma il ricordo di una scelta importante senza la quale la nostra vita non avrebbe assunto i colori, straordinari, dell’arcobaleno.