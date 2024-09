Aprilia RSV4 X ex3ma, aerodinamica effetto suolo

(Adnkronos) –

Aprilia RSV4 X ex3ma è la massima espressione tecnologica della Casa di Noale. Rappresenta il quarto atto di un progetto unico iniziato nel 2019 con il lancio della RSV4 X e della Tuono X e proseguito poi nel 2022 con la RSV4 X Trenta. L’Aprilia RSV4 X ex3ma rappresenta il massimo, in termini di prestazioni e tecnologia, di un modello in vendita al pubblico. La sua estetica non lascia dubbi su quanto i tecnici Aprilia abbiano cercato soluzioni aerodinamiche avanzate, pur non discostandosi dal design originale della RSV4. La carena è stata così modellata nelle fiancate al fine di permettere di sfruttare la pressione dell’aria tra il suolo e le scocche, quando la moto è in piega, aumentandone la stabilità. L’intero pacchetto aerodinamico di derivazione MotoGP comprende: • ala anteriore di nuova concezione • under wings, “cucchiaio” posizionato sotto il forcellone • cornering wings, ali posizionate nella zona bassa del parafango anteriore. L’intera carenatura è in fibra di carbonio. La speciale livrea “Perla Nera” è un chiaro omaggio a una delle moto più belle del motorsport, la RS 250 con la quale Max Biaggi vinse tre campionati mondali consecutivi dal 1994 al 1996 nella classe 250. L’Aprilia RSV4 X ex3ma ha una potenza di 230 cavalli a 13.500 giri al minuto. L’impianto di scarico è realizzato da SC Project e si caratterizza per i collettori in titanio e il doppio terminale di scarico.

Max Biaggi ha partecipato allo sviluppo in pista della RSV4 X ex3ma: “Partecipare allo sviluppo di una moto come la RSV4 X ex3ma è stato come essere alle sessioni di prova di un vero prototipo racing. Un po’ come tornare ai test precampionato, quando si pongono le basi tecniche di una intera stagione”.

