Aperte le iscrizioni all’Asd Football Caltanissetta dei fratelli Valentino e Fabrizio Fama

Una scuola calcio da sempre punto di riferimento per tanti giovani nisseni e non solo. E’ quella dell’Asd Football Caltanissetta dei fratelli Valentino e Fabrizio Fama, da sempre icone del calcio nisseno. Una realtà calcistica giovanile di pregio e valore che, negli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama calcistico nisseno, oltre che provinciale e regionale.

La Scuola Calcio nissena ha annunciato che sono aperte le iscrizioni nella ASD Football Caltanissetta dei Gemelli Fama, per la stagione 2024/25. Solo per il mese di Settembre chiunque è interessati alla scuola calcio avrà un mese di prova gratis. Dopo di che potrà decidere senza alcun impegno. L’appuntamento è per il prossimo 4 settembre alle ore 17 al Poggio.