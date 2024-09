Alluvione Emilia-Romagna, meteo migliora ma situazione resta critica

(Adnkronos) – Tregua dal maltempo e meteo in graduale miglioramento oggi in Emilia-Romagna. All'indomani dell'alluvione che ha travolto la regione lasciando due dispersi a Bagnacavallo e oltre un migliaio di persone evacuate, di cui 800 solo nel ravennate, la pioggia incessante ha lasciato il posto a rovesci sparsi e i treni hanno ripreso a circolare quasi normalmente. Confermata l’allerta rossa in Romagna e nel Bolognese per criticità idraulica e idrogeologica. Resta critica la situazione nel comune di Lugo, nel ravennate, per il maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna. ''L'acqua ha allagato gran parte di Lugo est e sud e purtroppo anche parte del centro. Nelle prossime ore il centro sarà interessato quasi completamente. La nostra priorità ora è mettere in sicurezza le persone''. Lo dice, via social, la sindaca Elena Zannoni. ''Anche se dall'ospedale sono stati evacuati pazienti per una questione di sicurezza legata agli impianti, resta operativo il pronto soccorso. I numeri di emergenza, la forza di protezione civile, i servizi sociali e il centro accoglienza sono a vostra disposizione''. ''In questo momento la circolazione si svolge regolarmente sull'intera rete Alta Velocità. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti''. Lo comunica Trenitalia all'indomani dello stop di ieri dovuto al maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna. ''La circolazione è ancora sospesa tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi. La circolazione è tornata regolare tra Ravenna e Ferrara. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni ed essere instradati sul percorso alternativo. A causa dell'impraticabilità delle strade, non sono garantite corse con bus''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)