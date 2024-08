Sutera, Fiaccolata della pace e fratellanza fra i popoli

SUTERA – Festival internazionale “Dal cuore della Sicilia … il folklore del mondo” con l’Italia, Filippine, Bulgaria, Bolivia, Serbia (Dal 23 al 30 Agosto Sutera e Campofranco). Gli eventi estivi ancora in corso, erano iniziati lo scorso 23 agosto, allorquando nelle ore serali nel piazzale Zucchetto si è svolto il gioco sociale “Il cerchio delle intenzioni”, seguiti il 24 sera nella piazza Sant’Agata con lo spettacolo Folk Filippine, il 25 nella piazza della Repubblica con lo spettacolo Folk dei gruppi Serbia e Bulgaria. Nella mattinata nella chiesa Sant’Agata c’era stata la Messa per la fratellanza fra i popoli, La giornata del 26 ha registrato lo svolgimento del convegno al museo etnoantropologico seguito dalla fiaccolata della pace e della fratellanza fra i popoli attraversando le vie di Sutera , successivamente continuata con la spaghettata dell’Amicizia in Piazza Sant’Agata. Il giorno 28 il programma prevede nelle ore serali , alle 21,30, un momento ludico con “Balliamo insieme il Folk”. Il giorno 29, in piazza Sant’Agata spettacolo folk finale e saluti istituzionali. La giornata conclusiva del 30 agosto è prevista in piazza Zucchetto la cena interculturale.