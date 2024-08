Raid Israele a Gaza e in Libano, ordine evacuazione al centro della Striscia

(Adnkronos) – Almeno 11 civili palestinesi sarebbero rimasti uccisi e diversi altri feriti alle prime ore di oggi nel corso di raid aerei israeliani contro varie zone della Striscia di Gaza. A riferirne è l'agenzia palestinese Wafa, precisando che nella città di Al-Zawaida, situata nel centro di Gaza, dieci persone avrebbero perso la vita e altre riportato ferite nei bombardamenti che hanno colpito le tende degli sfollati. Fonti locali hanno riferito che tre raid hanno colpito separatamente una zona situata vicino all'ingresso meridionale della città. Nel quartiere di Sheikh Radwan, a Gaza City, una persona sarebbe stata uccisa e altre ferite durante un attacco aereo israeliano contro un edificio residenziale. Un bambino sarebbe stato inoltre ferito da colpi di arma da fuoco sparati contro le tende degli sfollati vicino alla città di Hamad, a nord-ovest di Khan Younis. Altre vittime sono state segnalate negli attacchi israeliani che avrebbero colpito una casa vicino all'Ospedale Europeo, a est di Khan Younis, conclude l'agenzia. Nuovo ordine di evacuazione intanto dell'esercito israeliano per i palestinesi della Striscia di Gaza: il nuovo provvedimento riguarda i residenti della zona centrale di Maghazi.

Con l'annuncio il portavoce in lingua araba delle Forze di Difesa israeliane, Avichay Adraee, ha pubblicato anche la lista delle zone da evacuare, avvertendo che i militari "opereranno con la forza" contro i gruppi terroristici operativi nella zona, a seguito del lancio di razzi contro il territorio israeliano. Le Forze di Difesa israeliane hanno intanto confermato il raid notturno nella zona di Nabatieh, nel Libano meridionale – che secondo fonti libanesi ha provocato la morte di 9 persone – precisando che ad essere preso di mira è stato un deposito di armi di Hezbollah. I militari israeliani – rende noto il Times of Israel – hanno anche precisato di aver colpito edifici usati da Hezbollah nei villaggi di Hanine e Maroun al-Ras.