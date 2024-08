Precipita da parete, volo di 350 metri sul Tredenus: morta una ragazza

(Adnkronos) – Una ragazza è morta dopo essere precipitata per circa 350 metri da una parete nella zona del Tredenus – Corno delle Pile, sulla via Federico Giovanni Kurtz, nel bresciano. E' accaduto oggi poco prima di mezzogiorno. Sul posto è intervenuta una squadra con i tecnici della stazione di Bassa Valle Camonica del soccorso alpino e i militari del Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza, oltre all’elisoccorso di Verona e all’elicottero della Guardia di finanza. Le operazioni sono state particolarmente complesse per l’estrema difficoltà tecnica del posto e anche per le condizioni meteorologiche mutevoli e a tratti avverse. Una squadra di soccorritori si è portata alla base della parete; i compagni della ragazza si sono calati dalla parete in autonomia. L’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza li ha recuperati e portati a valle. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)