Porsche 911 GT1: solo 22 esemplari per la Tuthill GT One

(Adnkronos) – La Porsche 911 GT1 torna a rivivere. Hanno fatto il giro del web le foto dove veniva ripreso uno splendido esemplare identico alla gloriosa Porsche 911 GT1.

Si chiama GT One ed è realizzata dal costruttore britannico Tuthill Porsche. Rende omaggio alla gloriosa sportiva prodotta sul finire degli anni 90, la replica della Porsche 911 GT1 sarà prodotta in soli 22 esemplari. Il costruttore inglese, specializzato nella realizzazione e modifiche di auto da competizione (rally), non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle caratteristiche tecniche della sua replica. La storica Porsche 911 GT1 nasceva sulla base della 911 prodotta in serie, ma era dotata anche di diverse soluzioni, vedi telaietto posteriore con tubi in acciaio, riprese dalla 962. Cuore della nuova GT One è un motore aspirato boxer, un sei cilindri da 500 cavalli, capace di raggiungere un regime di rotazione elevatissimo, circa 11.000 giri. Secondo indiscrezioni provenienti dal web, potrebbe anche essere proposta in futuro, con un’unità sovralimentata e superare così la soglia dei 600 cavalli. Il cambio è un automatico doppia frizione a sette rapporti.

Lo schema sospensioni è del tutto simile a quelle delle monoposto che corrono nei massimi campionati, all’anteriore e posteriore è presente un doppio braccio oscillante. I freni sono in carboceramica, prevista una gabbia in acciaio (rollbar), omologata FIA.

Al fine di contenere al massimo il peso e far lievitare le prestazioni, la carrozzeria è realizzata interamente in fibra di carbonio.