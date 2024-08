Pallavolo femminile B1. La Traina riconferma la centrale Arianna Giannone

Riconferma importante in casa Traina in vista della nuova stagione che vedrà le nissene in B1 di pallavolo femminile. La riconferma riguarda Arianna Giannone, centrale classe 2004. Arianna è reduce da una stagione di alto livello nella quale è stata una delle rivelazioni con 234 punti in 30 gare disputate che le hanno permesso di guadagnarsi la riconferma.

La società della presidente Oriana Mannella conta sulla sua grinta e sulle indiscusse capacità atletiche sperando in un suo rapido adattamento ad una serie per lei inedita.