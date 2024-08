Mussomeli, 50° anniversario matrimonio coniugi Amico alla Madonna delle Vanelle

MUSSOMELI – Erano veramente in tanti al 50esimo anniversario di matrimonio, celebrato nella chiesa della Madonna delle Vanelle dal parroco don Francesco Mancuso sabato pomeriggio. Gli Sposini Elena (chiamata Giuseppina) e Pino e Amico hanno rinnovato le promesse matrimoniali, durante la liturgia eucaristica, animata dal suono dell’organo e dalla voce canora del maestro Claudio Misuraca. Chi non conosce “Pinu Patalinu”, così da tutti identificato, che ha esercitato la sua professione di decoratore nelle abitazioni ed edifici pubblici, per tantissimo tempo, ed assai noto anche per il suo viscerale amore per il canto, di cui andava e va fiero. Un anniversario festeggiato, circondato dall’affetto dei due figli, dai familiari e dalla simpatia di amici e conoscenti che hanno augurato loro tanta serenità, felicità. e lunga vita.