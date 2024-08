Motori. Il 31 Agosto e il 1° Settembre sulle strade dei Nebrodi torna il 3° Autoslalom di Ucria

L’Autoslalom Città di Ucria, per la sua 3^ edizione in programma dal 31 agosto all’1 settembre, si presenta con alcune novità evidenziando il desiderio di sorprendere da parte dello staff organizzativo composto da ASD Ucria Racing e Misilmeri Racing.

La gara sarà valida per la Coppa Aci Sport 5^zona e per il Campionato Siciliano, l’intensa e partecipata serie promossa dalla Delegazione Regionale Aci Sport.

Innanzitutto è stato cambiato o meglio allungato il tracciato che adesso raggiunge i 3.850, distanza inedita per gli slalom, ma che senz’altro darà la possibilità ai piloti di mettere in mostra le loro doti di precisione ed agilità dal momento che sono state aggiunte 3 “birillate”, punti nevralgici e spettacolari del percorso che fanno la differenza.

Altra iniziativa altrettanto importante e soprattutto coinvolgente è la partecipazione al “ Poker dei Nebrodi” con l’obiettivo di promuovere la gara e valorizzare le eccellenze sportive della zona.

Del challenge per l’appunto si sono già disputate le prime 2 prove, il 2° Slalom Città di Librizzi, e l’11°Città di San Piero Patti, chiuderà la serie il 3° Città di Castell’Umberto. La partecipazione è del tutto automatica con l’iscrizione alle singole gare in questione e quindi gratuita. A chi parteciperà alle 4 gare facenti parte del Poker verrà attribuito un bonus di 5 punti in occasione dell’ultima gara.

La passione degli organizzatori ha subito coinvolto il Comune di Ucria che ha immediatamente offerto il patrocinio e la massima disponibilità alla collaborazione per favorire la migliore riuscita della manifestazione .

Lo scorso anno a trionfare fu l’esperto catanese Domenico Polizzi su Elia Avrio ST 09 , al secondo posto l’Etneo Silvio Fiore su Formula Fire e terzo Giuseppe Bellini su Radical.

Le iscrizioni sono aperte dal 2 agosto e proseguiranno fino alle ore 12 di mercoledì 28 agosto, le verifiche sportive sportive cominceranno alle ore 15.00 presso i locali comunali siti in via Acquaperduta, nella quale poco dopo prenderanno il via le verifiche tecniche fino alle 19.30.

La gara si svolgerà come di consuetudine su tre manche che saranno precedute dalla ricognizione che comincerà alle ore 9.00.