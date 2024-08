Mazzarino. Notte bianca 2024 da applausi: bilancio positivo per la Pro Loco

MAZZARINO. Altro Grande successo per la manifestazione “Notte Bianca 2024” che si è svolta a Mazzarino con una piazza gremita di gente che abbracciava tutto il corso principale della Città. Un successo frutto di una collaborazione con l’Amministrazione comunale e i commercianti locali. L’evento, ha visto la collaborazione di diversi attori. Ecco perché, mi preme ringraziare, dice il Presidente della Pro Loco di Mazzarino dr. Bonifacio Filippo, tutti coloro che hanno reso possibile questa serata.

Voglio ringraziare a nome mio e di tutta la famiglia Pro Loco, L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Arch. Mimmo Faraci e l’Assessore alle manifestazioni e spettacoli Egidio Gesualdo con i quali c’è stata piena sinergia e totale condivisione nel programmare gli eventi.

Un ringraziamento va alle forze dell’ordine polizia municipale e stazione dei carabinieri di Mazzarino per la loro attenta e costante presenza a tutti gli eventi, alle Confraternite “Figli di Maria SS.ma del Rosario” e Figli di Maria SS.ma del Mazzaro” ed al loro Rettore, al Parroco della Chiesa Madre e Santa Lucia per aver accolto con entusiasmo la nostra richiesta di mantenere aperti i monumenti per la notte bianca. Un grazie va a tutte le attività commerciali interessate dalla manifestazione e ai ristoratori Retró, Nonna Maria, Tentazioni e Ariston che hanno messo a punto un menù tanto apprezzato per il percorso enogastronomico, con un allestimento particolare in tutto lo spazio antistante gli stand. Un vero e proprio gioco di squadra che ha portato i risultati che speravamo. Questo è quello che per noi conta più di tutto. Aver messo a punto una serata piacevole tra arte, cultura, gastronomia e tanta bella musica.

La notte bianca ha visto una serie di eventi che hanno reso unica questa notte, dal mini show del giovanissimo talento Francesco Maugeri che ha allietato la piazza con il suo violino e con la sua bella voce, al gruppo del Jazz Manouche sulle orme di Django, due momenti tanto attesi e participati che si sono svolti sul palco allestito in Piazza V Veneto presentati da Emanuele D’Angeli. Altro momento importante per i più piccoli é stato lo spettacolo di bolle di sapone con Danny show e la distribuzione di zucchero filato per tutti i bambini.

La manifestazione ha avuto inizio dalla Piazza F. Gesualdo con uno spettacolo di live band “Pacha Kama”. Presso l’ex Collegio dei Gesuiti aperto per l’occasione per la visita al Centro culturale Carlo Maria Carafa ha allietato la serata la band live “Daky”. La serata si è conclusa con i DJ set LZO e Michel Ricca e vocalist Federica Bruno che con la loro musica hanno fatto ballare tutta Mazzarino e i tanti che sono arrivati dai paesi limitrofi.

Il Presidente della Pro Loco Mazzarino Filippo Bonifacio ringrazia la famiglia Pro Loco e il cda tutto per la fiducia e il sostegno, i ragazzi del Servizio civile in servizio presso la Pro loco per l’impegno e la dedizione, ma soprattutto un grazie va a tutta la città di Mazzarino e a tutti coloro che dai paesi limitrofi si sono riversati nella nostra città per far festa. Ai ringraziamenti del Presidente della Proloco si aggiungono quelli del Sindaco Faraci e L’Assessore Gesualdo che ringraziano la cittadinanza per la grande partecipazione di pubblico, tutti i dipendenti comunali impegnati nella manifestazione e la Tecno Service Amodeo Audio e Luci e tutti i ragazzi che hanno collaborato tra le avverse condizioni climatiche del pomeriggio. Mazzarino è impegnata in una sfida importante per il suo futuro, infatti è tra le candidate come Capitale Italiana della Cultura 2027 unica tra le città siciliane, sfida ardua che vede tutti impegnati affinché il Sogno possa diventare realtà.