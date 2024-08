Lega, avviata procedura di espulsione per consigliere di Ardea Franco Marcucci

(Adnkronos) – A quanto si apprende, è stata avviata la procedura di espulsione dalla Lega per Franco Marcucci, consigliere comunale di Ardea, alle porte di Roma. Lo riferiscono fonti del partito. Marcucci, si spiega, è considerato vicino al consigliere regionale Giuseppe Cangemi, un passato nella Lega, oggi in Forza Italia. Alcune notizie stampa hanno accostato Marcucci ad ambienti poco chiari. Fonti della Lega spiegano che la procedura di espulsione è stata avviata per incompatibilità con lo Statuto e i principi fondativi del movimento. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)