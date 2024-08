Illeciti valutari. La Guardia di Finanza intercetta più di 68 mila euro non dichiarati

Funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli di Ponte Chiasso e della guardia di finanza hanno intercettato 68.976 euro non dichiarati al valico autostradale di Brogeda, nella provincia di Como.

Le somme, divise tra due cittadine del Qatar provenienti dalla Svizzera, erano composte da franchi svizzeri ed euro. Una delle donne ha pagato una sanzione immediata di 200 euro, mentre per l’altra è stato sequestrato il 50% dell’eccedenza, pari a 23.500 euro. L’operazione, come riporta Adnkronos, rientra nel dispositivo di prevenzione per il contrasto dei traffici illeciti ai confini.