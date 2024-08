Gela. Il dott. Alessandro Buttafuoco è il nuovo direttore di Chirurgia Generale all’Ospedale “Vittorio Emanuele”

GELA. Ha firmato oggi il contratto il nuovo direttore della UOC Chirurgia generale del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela, dott. Alessandro Buttafuoco, alla presenza del Direttore Sanitario Dr. Luciano Fiorella.

Il Dr. Buttafuoco risulta essere il vincitore, tra i 7 candidati istanti, della procedura selettiva pubblica indetta nel gennaio 2023, selezionato a seguito della valutazione curriculare e del relativo colloquio, che prenderà servizio il 1° di settembre.

“Do un caloroso benvenuto al dott. Buttafuoco nella nostra Azienda facendogli i migliori auguri per questo importante incarico che gli è stato conferito e per questa prima fase di riorganizzazione delle attività con l’auspicio che si possano ottenere sempre migliori risultati portando la chirurgia generale di Gela a lavorare a pieno regime per soddisfare tutte le necessità chirurgiche sia in elezione che in urgenza, della zona sud della Provincia”, le parole di augurio del Direttore Sanitario.