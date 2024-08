Falsa agente di viaggio denunciata dai Carabinieri: per l’accusa proponeva crociere a prezzi vantaggiosi

Una 38enne è stata denunciata per truffa dai carabinieri che hanno avviato le indagini dopo le denunce presentate da nove vittime della donna. Secondo l’accusa tutti i malcapitati sarebbero stati ‘avvicinati’ da un uomo, un 58enne risultato poi essere il portiere di uno stabile condominiale nel centro di Catania, che, prospettando loro la possibilità di risparmiare denaro per l’acquisto di crociere estive, avrebbe consigliato di rivolgersi a una sua amica esperta del settore e con specifici ‘agganci’ che si sarebbero rivelati economicamente vantaggiosi.

Dopo aver versato come acconto somme tra i 300 e gli 850 euro su un Iban intestato alla madre della pseudo ‘agente di viaggio’, le vittime non hanno avuto riscontro sulla partenza per l’agognata crociera prevista per il 3 agosto scorso, posticipata al 10 agosto e poi ancora al 17 agosto per poi scoprire che non esisteva alcuna prenotazione a loro nome.

Solo a quel punto, dopo essersi resi conto dell’inganno, si sono rivolti ai carabinieri. Agli investigatori dell’Arma hanno raccontato di essersi presentati a casa della fantomatica agente di viaggio per chiedere il rimborso e di aver trovato lì almeno altre 15 persone per lo stesso motivo. (Adnkronos)