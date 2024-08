Erasmus+. Da Palermo 9 giovani sono partiti alla scoperta dell’Europa con il progetto “#DiscoverEU”

È l’esperienza che 9 ragazzi, ragazze ed operatori dell’associazione sportiva “I Delfini Blu” stanno facendo per dieci giorni.

I ragazzi e le ragazze hanno presentato tramite InformaGiovani nei mesi scorsi un progetto all’Agenzia per la Gioventù che gestisce in Italia il programma Erasmus+ per i giovani e grazie al contributo ricevuto viaggeranno in Belgio, Francia e Spagna.

Ieri i ragazzi sono stati a Bruxelles ed oggi sono arrivati a Parigi, dove ovviamente non mancherà una visita alle Olimpiadi, domenica durante la finale della pallanuoto, sport che proprio i giovani de “I Delfini” praticano a Palermo. Poi Madrid e Valencia.

Per Blasco, Gregorio, Davide, Francesca, Davide, Alessio, Gabriele, Dario e Giulia l’Unione Europea ha messo a disposizione un pass inter-rail per viaggiare in treno oltre ad alcuni biglietti aerei e la copertura delle spese di vitto e alloggio.

“L’azione DiscoverEU del Programma Erasmus+ – spiega Pietro Galluccio di InformaGiovani – permette a giovani diciottenni di fare dei viaggi tematici “alla scoperta dell’Europa”, stando fuori da pochi giorni fino ad un mese e senza alcun costo.

L’utilizzo del treno permette di scoprire le diverse realtà e di riscoprire un modo di viaggiare più attento ai luoghi e alla bellezza degli incontri.”

Nei prossimi giorni altri due gruppi di ragazzi e ragazze, dei quartieri di San Giovanni Apostolo e della Zisa, partiranno dalla nostra città per fare altre due viaggi di “scoperta” in giro per l’Europa.