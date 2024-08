Carabiniere fuori servizio salva una donna che stava rischiando di annegare

Una donna che stava annegando in mare questa mattina a Fondi, provincia di Latina, è stata salvata da un carabiniere fuori servizio. Erano circa le 10.30 quando in uno stabilimento balneare in via Flacca un appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso il Reparto Volo dell’Arma con sede a Pratica di Mare, libero dal servizio, ha visto che in acqua c’era la donna, in evidente difficoltà.

Il militare è entrato in acqua e ha riportato la donna a riva, dove le sono state praticate le manovre per far rilasciare l’acqua che aveva ingerito. Sul posto è intervenuto subito dopo il personale del 118 che ha portato la donna all’ospedale Fiorini di Terracina, in codice giallo, non in pericolo di vita. (Adnkronos)