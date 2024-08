Caltanissetta. Il benvenuto del Questore ai due nuovi commissari Enzo Rosa e Filippo Cozzo

Nella mattinata di ieri, il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha accolto due nuovi funzionari della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Caltanissetta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al termine del 112° Corso per Commissari della Polizia di Stato svolto presso la Scuola Superiore di Polizia, in Roma.

Si tratta del Commissario dr. Filippo Cozzo e del Commissario dr. Enzo Rosa.

Il Commissario Filippo Cozzo, 34 anni, ennese, laureato in Giurisprudenza, è proveniente dal ruolo Ispettori della Polizia di Stato ed è stato in servizio alla Questura di Roma sino al 2022, e successivamente alla Questura di Enna prima di iniziare la frequentazione del corso per Commissari.

Il Commissario Enzo Rosa, 31 anni, ragusano, laureato in Giurisprudenza, proviene dalla vita civile; prima di accedere al 112° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, ha avuto un’esperienza di operatore giudiziario presso l’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa.

Entrambi, al termine del ciclo di studi svolti presso la Scuola superiore di Polizia hanno conseguito il Master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” presso l’Università La Sapienza di Roma.

I due neo Commissari svolgeranno un periodo di affiancamento presso tutte le Divisioni e Uffici della Questura, oltre che nei due Commissariati distaccati di Gela e Niscemi, ove potranno conoscere e approfondire i vari aspetti lavorativi propri degli Uffici di Polizia. Ai nuovi arrivati il Questore Agnello e tutti i funzionari della Questura hanno dato il benvenuto a Caltanissetta, augurando loro buon lavoro.