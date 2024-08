Arriva la smart più grande di sempre

(Adnkronos) –

Smart amplia ancora la sua gamma di prodotti con il terzo modello della nuova generazione, dopo #1 e #3 è ora il momento della smart #5.

Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH ha dichiarato: “Con la smart #5 abbiamo creato il nostro veicolo più spazioso e versatile fino ad oggi. La #5 rappresenta una grande espansione della nostra gamma e renderà il marchio smart una scelta interessante per un numero sempre maggiore di clienti in Europa.”

Oggi, i primi bozzetti della smart #5 confermano che il modello di serie resterà fedele alla concept car. Disegnata dal Mercedes-Benz Design, la nuova vettura incarna la filosofia smart “love, pure, unexpected”. La batteria che muoverà la nuova smart #5 sarà da oltre 100 kWh, superando i 550 km di autonomia dichiarata mentre il tempo di ricarica dal 10% all’80% sarà di appena 15 minuti. L'arrivo è previsto per il prossimo anno, il mese è ancora da definire. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)