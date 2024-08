America’s Cup, oggi Luna Rossa inizia Louis Vuitton Cup: orario e tv

(Adnkronos) – Luna Rossa in gara da oggi giovedì 29 agosto nel Round Robin della Louis Vuitton Cup per iniziare la strada verso la America's Cup 2024 nel mare di Barcellona. Inizia la fase 'a gironi' della LV Cup: in acqua anche New Zealand, il team detentore dell'America's Cup, che gareggerà contro le altre barche senza conquistare punti. Oggi i kiwi se la vedono proprio con Luna Rossa, che poi sarà impegnata anche contro Orient Express. Il Round-Robin vedrà le squadre affrontarsi per due volte in sfide dirette, prima di semifinali e finali. A differenza delle regate preliminari, al termine delle prime due fasi i punti conteranno maggiormente per le prime quattro squadre. I match per accedere alle semifinali, previste dal 14 al 19 settembre, sono quindi in programma dal 29 agosto all'1 settembre e dal 3 all'8 settembre. In questo caso, la vittoria verrà assegnata ai due team che, nei rispettivi incontri, totalizzeranno per primi cinque vittorie. Orient Express – Alinghi Luna Rossa – Team New Zealand INEOS Britannia – American Magic Orient Express – Luna Rossa. Dal 26 settembre al 7 ottobre spazio alle finali dell'America's Cupi passa quindi alle finali, con il vincitore che si porterà a casa il trofeo quando otterrà sette successi e potrà così partecipare allo scontro diretto con New Zealand: quest'ultime, si svolgeranno dal 12 al 21 ottobre, al meglio delle tredici regate. Trionfa chi arriva a 7 successi. Da oggi giovedì 29 agosto a mercoledì 4 settembre, dalle ore 14.00, diretta esclusiva tv in chiaro sul canale 20 – in simulcast su Italia 1, per le regate con Luna Rossa; in streaming, su Sportmediaset.it -, del Round-Robin della Louis Vuitton Cup. Sky, per gli abbonati, dedicherà alla competizione il canale Sky Sport America's Cup (205). Le regate saranno disponibile anche su Sky Go. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)