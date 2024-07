Ultim’ora. In zona San Francesco in atto sgombero causa fuoriuscita fumo dalla rete fognaria

Nella zona San Francesco di Caltanissetta dove nel pomeriggio di oggi, 25 luglio, è divampato un incendio nella valle è in atto un piano emergenziale. I residenti che sono stati allontanati in via precauzionale quando sono rientrati nelle loro abitazioni si sono resi conto che dai rubinetti e dai sanitari fuoriusciva una sostanza di colore nero. Inoltre, dai tombini della rete fognaria fuoriesce fumo e nell’aria si avverte odore forte di bruciato. Si ipotizza che le cause possano essere legate alle discariche vicine. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, i Carabinieri che stanno coordinando l’,Emergenza, è presente il sindaco Walter Tesauro, il quale, insieme all’assessore all’ambiente Oscar Aiello,e alla Croce Rossa hanno trovato disponibilità di accoglienza per le famiglie sgomberate in alcuni locali della scuola Arcangelo Russo ecotesso l’hotel Elios e Plaza per trascorrere la notte. Presenti anche gli assessori Olivo e Pasqualino. Già attivi interventi per controllare e risolvere la situazione.