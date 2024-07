Spararono colpi di pistola a San Berillo Nuovo di Catania, arrestati 4 giovani

Sette mesi fa avrebbero esploso dei colpi d’arma da fuoco nel quartiere San Berillo Nuovo di Catania ora sono stati individuati e arrestati. Si tratta di quattro giovani, di età compresa tra 23 e 37 anni, raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip del tribunale etneo, su richiesta della Procura. Le indagini, condotte dalla sezione Falchi della squadra mobile, hanno fatto luce su un episodio che aveva destato non poca preoccupazione. I quattro – che dovranno rispondere a vario titolo di detenzione in concorso di arma da fuoco clandestina, ricettazione, esplosione in luogo abitato di colpi d’arma da fuoco e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale – sono stati individuati grazie alla segnalazione anonima di un cittadino. Si tratta di: Salvatore Catania, di 24 anni; Santo Roberto Ranno, di 23; Carmelo Tiralongo, di 24; Sebastian Rosario Spina, di 37. Catania, Ranno e Tiralongo furono identificati la sera stessa dell’episodio, quando la polizia trovò anche una pistola semiautomatica con matricola abrasa nascosta tra la vegetazione e vicino a un muretto. In quell’occasione, gli agenti trovarono per terra sei bossoli di pistola esplosi. Le indagini proseguirono con l’analisi dei filmati provenienti dalle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno permesso di ricostruire tutto l’episodio: i quattro infatti, avrebbero sparato diversi colpi passandosi l’arma tra loro. Individuato, infine, il quarto componente del gruppo, Spina, che era sottoposto a sorveglianza speciale nel territorio di Acireale e che sarebbe stato presente al momento dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco ma che sarebbe riuscito a scappare poco prima dell’arrivo della polizia.