Siracusa. Oggi l’assessore Falcone consegna la nuova caserma dei vigili del fuoco

L’assessore regionale all’Economia Marco Falcone sarà oggi, lunedì 22 luglio, in visita a Siracusa, alle ore 11, per la consegna della nuova Caserma dei Vigili del fuoco di contrada Pizzuta. L’immobile, realizzato dalla Regione secondo criteri innovativi e funzionali, verrà consegnato al Ministero dell’Interno e adibito a sede centrale del Comando provinciale di Siracusa, in forza del comodato concesso dall’Assessorato all’Economia.

Saranno presenti, accanto a Falcone, il direttore regionale dei Vigili del fuoco Gaetano Vallefuoco, il comandante provinciale Sebastiano Ugo Macchiarella, i deputati regionali della provincia e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. I giornalisti sono invitati a partecipare.