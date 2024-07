San Cataldo. Emergenza idrica per gli abitanti di contrada San Leonardo senza acqua da 17 giorni

SAN CATALDO. L’emergenza idrica che in questo periodo sta interessando anche San Cataldo riguarda, in maniera alquanto pesante, 30 famiglie che abitano nella zona di Contrada San Leonardo Territorio di San Cataldo scendendo da via Mimiani dopo la chiesa di San Domenico Savio.

Questa zona, come hanno spiegato alcuni abitanti, non è fornita da Caltaqua ma dal Consorzio di bonifica di Caltanissetta. Dallo scorso 9 luglio che non c’è erogazione d’acqua in questa zona e, ad oggi, 26 luglio, i giorni senza acqua sono ben 17.

“Le nostre abitazioni sono residenziali, ci abitiamo tutto l’anno e siamo in tanti ad abitare questa zona; la situazione è molto grave considerando i problemi igienico sanitari; ci sono bambini e anziani. Gli abitanti di questa zona hanno chiesto un aiuto al sindaco Gioacchino Comparato che, prontamente, ha raccolto l’invito dei cittadini di questa zona dicendo che, qualche giorno prima, ha già incontrato il Comitato di Via Beppe Montana che ha il loro stesso problema e che sarebbe opportuno incontrarci prima possibile.