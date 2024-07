Regione, Job Day a Palermo per i lavoratori Almaviva. Albano: «Stiamo mettendo in campo iniziative per dare loro nuove possibilità»

Trecento dipendenti di Almaviva Contact in cassa integrazione sono coinvolti nel duplice appuntamento con il Job Day, organizzato oggi nel Centro per l’Impiego di Palermo e domani in quello di Catania. Un format, voluto dall’assessorato regionale del Lavoro e da Sviluppo Lavoro Italia, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra le lavoratrici e i lavoratori e 40 aziende locali e nazionali in cerca di candidati.

«II Job Day – dichiara l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano – rappresenta un’importante opportunità di contatto con le imprese per coloro che al momento fruiscono del trattamento di sostegno al reddito. Voglio ringraziare, tra gli altri, Sviluppo Italia Lavoro che, grazie al proprio contributo di coordinamento, ha consentito il successo dell’iniziativa. Occorre cambiare rotta rispetto al passato – continua l’esponente del governo Schifani – e sono convinta che grazie agli interventi di politica attiva del lavoro avviati in tutto il territorio regionale e alle iniziative messe in campo con la nostra squadra dei Centri per l’impiego, potenziati nei mesi scorsi con le nuove assunzioni, siamo sulla strada giusta per creare le condizioni affinché le aziende offrano occasioni di lavoro. Abbiamo sempre detto che non abbandoneremo i lavoratori Almaviva e, attraverso i fatti, stiamo mettendo in campo quante più iniziative per dare loro nuove possibilità».

Durante il Job Day che si è svolto oggi nel capoluogo isolano (e domani in replica nella città etnea), i lavoratori hanno potuto partecipare a colloqui con le imprese presenti, fruire dei servizi personalizzati Indeed, prendere parte a workshop per intraprendere un percorso di autoimpiego con l’ente nazionale Microcredito; approfondire i sistemi di incentivi in vigore, rilevare le abilità specifiche (tecniche, linguistiche, informatiche) di ciascun partecipante. All’evento, infatti, oltre ai Cpi di Palermo e Catania e di Sviluppo Lavoro Italia, sono presenti anche Indeed, l’Ente Microcredito, le APL, la Fondazione Consulenti del Lavoro e le associazioni di categoria.

«Sviluppo Lavoro Italia, in sinergia con tutti gli attori istituzionali – sottolinea il presidente di Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro – agisce per la costruzione di un mercato del lavoro più inclusivo, valorizzando le competenze delle persone in relazione alle esigenze del mondo produttivo. L’azione in campo dedicata ai lavoratori in cigs di Almaviva è un modello di intervento che vede la partecipazione di tutti gli attori della rete, pubblici e privati. Voglio ringraziare l’assessore Nuccia Albano che ha colto la sfida di realizzare servizi per il lavoro più efficienti e ha organizzato con noi due Job Day, ma il ringraziamento va esteso agli assessori alle Attività produttive, Edmondo Tamajo, che ha realizzato un’importante azione di sensibilizzazione verso il tessuto produttivo siciliano, e all’assessore alla Formazione, Mimmo Turano, che ha dato ampia disponibilità per la realizzazione di percorsi formativi ad hoc per colmare lo skill gap dei lavoratori. L’importante sinergia istituzionale e la grande partecipazione di lavoratori e aziende testimoniano come la collaborazione e l’impegno di tutti gli stakeholder del mercato del lavoro rappresentino un modello vincente che ci consentirà di affrontare le sfide e il cambiamento di un mercato del lavoro in sempre più rapida evoluzione».

Per partecipare al Job Day a Palermo sono stati contattati i lavoratori in cassa integrazione di Almaviva Contact con profili coerenti con quelli richiesti dalle 40 aziende partecipanti, cercando di rispettare, ove possibile, i desiderata espressi dai lavoratori in fase di assessment. In 200 hanno confermato la presenza e partecipato, oggi, ai colloqui e networking. Domani si replica, con le stesse modalità, nel Centro per l’Impiego di Catania.