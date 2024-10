Caltanissetta. Solidarietà del Lions Club con l’iniziativa “Dona i tuoi occhiali usati”: ecco i punti di raccolta

Come ogni anno il Lions Club Caltanissetta dei Castelli, in collaborazione con il Leo Club Caltanissetta dei Castelli, organizza una raccolta di occhiali usati. La raccolta degli occhiali usati è un’attività di servizio molto semplice con la quale si riesce facilmente a sensibilizzare la popolazione che ha l’occasione di donare e di aiutare gli altri senza richiedere alcuna spesa aggiuntiva. Tutti coloro che portano gli occhiali, hanno paia di occhiali che non usano più depositati in cassetti e armadietti nelle loro case ed esitano a buttarli via, perché hanno avuto ed hanno ancora valore per loro.

Gli occhiali usati raccolti dai Lions e da altri volontari vengono riciclati in uno dei diciannove Centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo (in Italia a Torino) che nel corso dell’anno scorso hanno radunato circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo. Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.

I Lions e Leo Caltanissetta dei Castelli hanno organizzato la raccolta nei seguenti luoghi, dove si trovano apposite scatole raccoglitori:

Ottica Nissena – via Veneto 24 – Caltanissetta; Nuova Ottica da sole – Corso Europa 15 San Cataldo; Farmacia del Corso Dr. Guadagnino – Corso Sicilia 120 San Cataldo; Farmacia Dr. Puma – Piazza Europa 25 Montedoro; Parrocchia San Marco – Via Ferdinando I Caltanissetta; Bar Black&White – Via Borremans 21 Caltanissetta.