Caltanissetta, nuovo sportello di servizio gratuito di counseling: i volontari dell’associazione “NOI PER LA SALUTE” ascoltano i cittadini

Martedì 22 ottobre, presso la sede della Mutua Società Cattolica Maria SS. della Catena in via Redentore 22|28 a Caltanissetta , in presenza del Sindaco di Caltanissetta l’Avv. Walter Tesauro e l’Assessore comunale Dott. Guido Delpopolo, si è inaugurato un nuovo sportello di servizio gratuito di counseling e supporto emotivo, dove i volontari dell’associazione “NOI PER LA SALUTE”, tutti i mercoledì di ogni settimana dalle ore 16,30 alle ore 18,30, riceveranno e ascolteranno i cittadini che incontrano le numerose difficoltà ad usufruire, nel rispetto delle norme, le prestazioni sanitarie di cui necessitano.

Il nuovo Sportello di Counseling nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno personalizzato a chiunque abbia bisogno di superare momenti di difficoltà emotiva, problematiche sulle prestazione sanitarie dei livelli essenziali di assistenza.

Quando vi saranno gli estremi per procedere, saranno attivate le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento dei loro diritti, come il rispetto dei tempi di attesa in riferimento al Piano Nazionale del Governo sulle liste di attesa.

Il servizio sarà gestito da volontari qualificati, pronti ad ascoltare e supportare i cittadini in un ambiente sicuro e confidenziale.

In merito, all’importanza di questo nuovo servizio, Il Cav. Rosario Scancarello ha dichiarato: “Il benessere emotivo dei nostri Soci e cittadini tutti è una priorità per la nostra Mutua Società .In un periodo nel quale la sanità genera stress ed ansia nei cittadini che non riescono, in tempo utile, ad ottenere il loro diritto alle prestazioni sanitarie nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, avere uno sportello di ascolto presso la nostra Sede Sociale rappresenta un passo significativo per supportare la nostra comunità. Sono orgoglioso di poter offrire questo servizio gratuito e innovativo ai cittadini. Insieme all’A.P.S. NOI PER LA SALUE “TINA ANSELMI”, presieduta dal Maestro del Lavoro Giuseppe Pastorello, desideriamo che ogni persona della nostra comunità sappia che non è sola e che può trovare un luogo sicuro dove parlare e ricevere aiuto. Questo progetto è parte del nostro impegno continuo a promuovere il benessere di tutti i soci e della cittadinanza..”

Il counseling è un’attività professionale che mira a migliorare il benessere assistenziale attraverso l’ascolto empatico e il dialogo. È un processo che aiuta le persone a raggiungere una maggiore congruenza tra i loro valori, azioni e ruoli nella vita, sia personale che professionale. Gli incontri, individuali o di gruppo, offrono uno spazio sicuro per esplorare pensieri, emozioni, comportamenti, e diritti sviluppando una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie dinamiche relazionali.

Dettagli del Servizio:

• Consulenze Individuali e di Gruppo: Saranno offerte sessioni personalizzate per affrontare problematiche specifiche, oltre a gruppi di supporto su temi comuni.

• Workshop e Seminari: Verranno organizzati incontri educativi su tematiche legate alla salute..

I servizi e le consulenze saranno prestati a titolo gratuito.