Mussomeli, consegna agli alunni dei premi “Francesca Sorce per la solidarietà sociale” nel 26° della tragica morte

MUSSOMELI – Celebrato il 26^ Anniversario dei tragici fatti di sangue del 24 Ottobre 1998, durante il quale persero la vita tre Vittime innocenti, tra cui la giovane Assistente Sociale Francesca Sorce. La mattinata di ieri (24 ottobre) ha registrato due distinti momenti: il primo al cimitero, dove le autorità ed i familiari di Francesca Sorce, hanno deposto una corona di alloro nel sepolcro di famiglia; il secondo nella sala di rappresentanza di Palazzo Sgadari, dove si sono radunati le delegazioni delle scolaresche. Per la triste commemorazione hanno preso la parola Il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Nigrelli, ed il sindaco on. Giuseppe Catania che hanno ricordato l’ eroica figura dell’assistente sociale Francesca Sorce. Successivamente si è passati alla consegna dei premi col preliminare intervento degli istituti scolastici: la dirigente Alessandra Camerota dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, Giovanna Milazzo collaboratore del DS dell’IIS “Hodierna”, e Luisa Noto collaboratore del DS dell’IIS “Virgilio”. I premi “Francesca Sorce per la Solidarietà Sociale ”, quest’anno, su segnalazione dei rispettivi Istituti scolastici, sono stati consegnati agli alunni: per il “Virgilio” Francesca Maida della classe II° A , per l’Istituto scolastico “Hodierna” il premio è stato consegnato a Francesca Sciortino della 5^ A AFM (Amministrazione Finanza Marketing), per il Comprensivo “L. da Vinci” . Plesso Madonna di Fatima – il premio è stato consegnato a Jessica Scozzaro della scuola primaria 5^ A, per la scuola secondaria del Plesso centrale del “L. Da Vinci” il premio è andato a Marco Piccica della classe 2^ C della scuola secondaria di primo grado. Presenti all’evento, per le forze dell’Ordine il Maresciallo Lorenzo Chiatante e il Maresciallo ordinario Parisi Ines Maria, Per la Finanza il luogo tenente Salvo Imbesi, le Associazioni di volontariato e i familiari di Francesca Sorce che, tramite la sorella Antonietta. hanno ringraziato quanti hanno partecipato a questa triste quanto partecipata commemorazione per rendere omaggio all’assistente sociale, vittima di mano assassina.