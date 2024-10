Rassegna Stampa. Caltanissetta, la videosorveglianza potrebbe essere estesa ad altre zone della città: il Comune presenta il progetto

Il Comune presenta il progetto. Chiesto il finanziamento di 219mila euro al ministero dell’Interno per l’installazione di 48 telecamere

C’è la possibilità di aumentare ulteriormente il sistema di videosorveglianza del territorio cittadino e il Comune di Caltanissetta non vuole perderla.

L’opportunità è offerta dall’avviso del Ministero dell’Interno con il quale sono state poste a disposizione ulteriori risorse per il finanziamento di progetti per rafforzare la sicurezza dei territori comunali attraverso sistemi di presidio tecnologico con il “Programma operativo complementare Legalità 2014-2020” che è stato portato a conoscenza dei Comuni della provincia dalla prefettura. E il Comune ha subito redatto il progetto “Sistema di videosorveglianza territoriale della città di Caltanissetta”.

Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale ed è stato tramesso al Ministero dell’Interno con la richiesta del finanziamento. E’ dell’importo di 219.452,08 euro e prevede la installazione di ulteriori 48 telecamere per rendere la città più sicura. Delle 48 telecamere previste dal progetto, 21 sono del tipo “brandeggiante” e 27 fisse, delle quali ultime 25 ad ottica larga per inquadrare gli obiettivi a grande distanza con angolo ottico di apertura stretto e 2 ad ottica meno larga per l’inquadratura di obiettivi a piccola distanza con angolo ottico di apertura ampio.

È previsto che le 48 telecamere saranno installate in 18 punti della città che necessitano di maggiore sorveglianza per assicurare una più idonea sicurezza e per meglio contrastare fenomeni di delinquenza nelle sue molteplici sfaccettature.

Per sorvegliare e contrastare fenomeni vandalici e spaccio di sostanze stupefacenti la installazione delle telecamere è stata prevista nella villa Amedeo, Parco Robinson, villa Monica e Giardino della legalità.

Mentre per contrastare fenomeni predatori, degrado urbano e abusivismo commerciale la collocazione delle telecamere è stata prevista nella via Due Fontane, Liceo Scientifico “Volta”, zona Bingo, all’incrocio della sede della posta centrale, nella via Guastaferro, Orto Angeli, via Testasecca, via Michelangelo, rotatoria Pinelli e San Luca. Le altre telecamere saranno installate per sorvegliare punti di “importanza strategica comunale” e più precisamente: comando dei vigili urbani, ufficio tributi e scalinata della via De Gasperi.