Eccellenze siciliane. Da Milena all’Islanda, l’olio extravergine di Salvatore Geraci apprezzato dall’imprenditore Frank Cassata

Tra i giovani imprenditori del “Vallone”, spicca l’azienda Olio Salvatore, di Salvatore Geraci, specializzata nella produzione di olio extravergine di oliva. Recentemente, l’azienda ha annunciato il rafforzamento e l’intensificazione del proprio rapporto con l’Islanda e di esportazione verso questo mercato.

Il 22 ottobre 2024, l’imprenditore islandese Frank Cassata ha visitato la sede di Olio Salvatore a Milena, dove ha potuto conoscere da vicino la realtà produttiva dell’azienda. Durante la visita, Cassata ha preso parte a un gesto simbolico: la piantagione di un albero di ulivo, un atto che suggella la nuova partnership e rappresenta l’impegno reciproco a portare l’eccellenza siciliana in Islanda.

In occasione di questo evento, Olio Salvatore prevede di realizzare un’etichetta personalizzata per il proprio olio extravergine di oliva, simbolo della connessione con il mercato islandese e della dedizione alla qualità e all’autenticità dei propri prodotti.



Il titolare Salvatore Geraci ha dichiarato: “Questo è un momento di grande soddisfazione per noi. Vedere il nostro olio extravergine di oliva apprezzato in diverse parti del mondo, in particolare in Islanda, è una conferma della qualità e della passione che mettiamo nel nostro lavoro.”

Con questa nuova collaborazione, Olio Salvatore si propone di far conoscere il gusto autentico del suo olio, portando un pezzo di Sicilia in terre lontane. I giovani imprenditori del “Vallone” dimostrano così che, grazie a visione e determinazione, è possibile emergere sui mercati internazionali e valorizzare le tradizioni locali.