Riesi. Il 28 ottobre incontro su “Human Papilloma Virus e malattie sessualmente trasmissibili” organizzato da Rotary, IISS “Carafa” e Comune

RIESI. Lunedì 28 ottobre alle ore 10, presso l’Aula Magna dell’I.I.S.S. C.M. Carafa di Riesi, si terrà un incontro su “Human Papilloma Virus e malattie sessualmente trasmissibili”, organizzato dal Comune di Riesi in collaborazione con il Rotary Club Valle del Salso e l’I.I.S.S. C.M. Carafa di Riesi.

A seguire, alle 11, avrà luogo la camminata in rosa “Sport & salute: la prevenzione scende in strada”, con la partecipazione degli studenti, di autorità civili, militari e religiose, rappresentanti del mondo della sanità e associazioni di volontariato. Il Rotary, il Comune e l’Istituto Carafa hanno invitato tutti i cittadini a partecipare per dare forza al messaggio di prevenzione, che può fare davvero la differenza nella vita di tante persone.