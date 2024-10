Rassegna Stampa. Caltanissetta, ristrutturazione Ufficio Tributi: presto prenotazioni online e 5 sportelli

È stata avviata la riorganizzazione dell’Ufficio tributi di Caltanissetta. L’annuncio lo ha fatto in consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica e Tributi Calogero Adornetto, rispondendo ad una interrogazione presentata nei giorni scorsi dal consigliere Vincenzo Piscopo. Quest’ultimo evidenziava il problema delle «interminabili file di utenti esasperati per l’attesa», di liti tra gli stessi utenti in coda anche a partire dalle ore notturne, oltre ad «errori, disservizi e anomalie nella bollettazione», ma anche il fatto che «per ottenere informazioni e chiarimenti è necessario recarsi in presenza» negli uffici.

L’immobile di via De Gasperi che ospita gli uffici, attualmente è organizzato con il piano terra che funge da sala d’attesa per l’utenza ed il primo piano destinato a ricevere i contribuenti che chiedono chiarimenti o rettifiche di cartelle di pagamento ricevute. Ma l’assessore Adornetto ha appunto spiegato che con la riorganizzazione ci sarà un front-office nel piano terra dell’edificio, con 5 locali in cui gli operatori riceveranno il pubblico accanto alla grande sala d’attesa. In queste 5 stanze sono in corso gli interventi di manutenzione mentre per gli arredi e le apparecchiature informatiche è stata bandita la gara di appalto. Nello stesso piano terra ci saranno i bagni, di cui uno per disabili. Nel primo piano opererà il resto del personale e la ripida scala di collegamento sarà interdetta ai contribuenti. Il problema principale resta l’organico carente in

forza all’ufficio tributi. «Allo stato si compone di 14

dipendenti – ha spiegato l’ing. Adornetto – di cui uno

con funzioni di Posizione organizzativa». Su specifica

richiesta dell’assessore «da 10 giorni è stata riconosciuta

una nuova unità proveniente dal Gabinetto

del sindaco. L’auspicio è di potere contare almeno

su 20 unità lavorative, come già evidenziato all’uffi –

cio del Personale».

L’utenza viene ricevuta il lunedì, mercoledì e venerdì

dalle 9 alle 12 e già si formano file dalle prime

ore del mattino, come questo giornale ha più volte

documentato. Con l’aiuto della tecnologia si spera di

arrivare presto al servizio di prenotazione on line

(«il sistema è in corso di collaudo», rassicura l’asses –

sore) per dare «la possibilità al contribuente – ha aggiunto

Adornetto – di scegliere non solo il giorno e

l’ora dell’appuntamento, ma anche la modalità, potendo

scegliere tra appuntamento in presenza, a

mezzo call center o video call. L’obiettivo è quello di

ridurre al minimo le presenze degli utenti in sala».

Per chi fosse impossibilitato a prenotare on line

sarà istituito un numero di telefono “Urp-Tributi”

per potere effettuare la prenotazione. «L’utente –

conclude l’assessore – riceverà in ogni caso opportuno

sms/email per la conferma dell’appuntamento,

con la possibilità di ricevere un messaggio che ricorda

la prenotazione sempre attraverso sms/email almeno

12 ore prima».

Quanto ai tempi di realizzazione di questa radicale

riorganizzazione dell’Ufficio tributi l’ing. Adornetto

si mostra forse un po’ troppo ottimista: «la

speranza è che possa concretizzarsi entro la fine del

mese diottobre».