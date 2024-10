Trapani. Visita dell’assessore ai Beni Culturali Scarpinato alla Colombaia: a breve il via ai lavori di restauro

Sopralluogo dell’assessore ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato questa mattina, assieme alla soprintendente Mimma Fontana, alla Colombaia di Trapani, dove a breve prenderanno il via i lavori di restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione del complesso monumentale.

«Ipotizzare una destinazione d’uso aggiuntiva a quella già contenuta nella scheda progetto con cui l’assessorato a suo tempo ha partecipato al bando del Pnrr, in questa fase, è assolutamente prematuro – ha detto l’assessore -. Il piano di restauro prevede infatti già la destinazione a spazi culturali, museali, insieme ad apposite aree da destinare a centri di ricerca scientifica, attività didattiche e convegnistiche. Alcuni locali verranno destinati all’ospitalità a cura di soggetti terzi, gestori concessionari appositamente selezionati».

Il Castello della Colombaia si svilupperà, dunque, in una struttura costituita da tre anime, una culturale/museale, una divulgativa ed infine una ricettiva (foresteria). Particolare attenzione sarà dedicata al contesto delle guerre puniche, ai beni storici e monumentali della città di Trapani e al museo della memoria e del ricordo della struttura stessa.

«Una programmazione aggiuntiva a questa – precisa l’assessore Scarpinato – potrà essere valutata soltanto a stato avanzato dei lavori e di concerto con le realtà locali, che tanto si sono battute per la salvaguardia della Colombaia, senza trascurare le istanze provenienti dal territorio».