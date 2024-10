Caltanissetta. CRAL Giustizia, il 27 ottobre visita guidata nel centro storico: ecco il programma del tour

Il CRAL Giustizia ha organizzato per domenica 27 ottobre 2024 una visita guidata gratuita nel centro storico di Caltanissetta con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, della Pro Loco Caltanissetta e con la partecipazione del Lions Club Caltanissetta dei Castelli, l’associazione Francesco Amico, l’associazione Royal Eagles Club Caltanissetta e la delegazione provinciale Caltanissetta della Guardia d’Onore Reali Tombe del Panathlon.

Ad accompagnare i visitatori lungo il tragitto sarà cultore della storia e cultura locale prof. Enzo Falzone.

Il programma prevede un tour che porterà a scoprire

la Casa del Tripisciano

la chiesa S. Antonio alla Saccara

il Boccone del povero

la casa di padre Angelico Lipani

“Non saremo mai stanchi di precisare che le finalità delle visite guidate sono quelle di far conoscere a quante più persone possibili la storia, i luoghi e le tradizioni della nostra città – hanno spiegato dal comitato organizzatore -. Il nostro desiderio è veder crescere la partecipazione dei giovani poiché verso di loro avvertiamo il dovere di insegnare la storia e le tradizioni della nostra cittadina”.

L’appuntamento, per questo incontro di “Scoprire e riscoprire Caltanissetta… e non solo 2024” è stato fissato per le ore 10.00 davanti la chiesa S. Croce alla Badia.