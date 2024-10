Caltanissetta. Sport, divertimento e visite guidate: il 27 ottobre agli Angeli l’evento “Vivi il tuo campetto”

Domenica 27 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 il campetto comunale di Via degli Angeli sarà protagonista, insieme alle cittadine e ai cittadini, di una giornata di festa che verrà animata da diverse attività. L’evento nasce dalla volontà di diversi attori del territorio che, insieme, vogliono contribuire a fare luce sulle condizioni di degrado in cui versa la struttura e innescare una progettualità volta alla riqualificazione e restituzione alla cittadinanza del campetto.

Gli organizzatori sono: il Circolo di Sinistra Italiana Enrichetta Casanova Infuso di Caltanissetta, i comitati di quartiere San Francesco/Stazzone, Santa Croce, Provvidenza/San Giuseppe, UISP Caltanissetta, WWF Sicilia Centrale ODV, Plastic Free Caltanissetta e Associazione Moncada Caltanissetta di concerto con l’Assessorato allo Sport di Caltanissetta. Nel corso della mattinata si svolgeranno diverse attività attività ludico sportive per bambini, adolescenti e adulti, a cura di UISP Caltanissetta oltre che di raccolta dei rifiuti e bonifica degli spazi a cura di Plastic Free Caltanissetta, ripristino del verde e piantumazione di nuovo verde a cura di WWF Sicilia Centrale ODV, visite guidate della chiesa di San Domenico e della Cripta a cura dell’Associazione Moncada, Agorà con confronto e dibattito insieme alla cittadinanza a cura dei comitati di quartiere e del Circolo di Sinistra Italiana di Caltanissetta. L’evento è nato nel solco dell’impegno che, già a luglio, il Circolo SI di Caltanissetta ha preso con alcune associazioni del territorio, ponendosi come tramite e catalizzatore di un dialogo tra la politica e la società civile.“Come rappresentanti politici ringraziamo i comitati di quartiere e le Associazioni che hanno risposto prontamente a questa chiamata, così come siamo felici di aver trovato piena collaborazione da parte delll’Assessore Salvatore Petrantoni, l’Ufficio Sport nella persona del funzionario Fabio Morreale e il parroco di San Domenico Giuseppe Di Rocco. Ci auguriamo che questo sia il primo passo di un percorso fatto di collaborazione e dialogo, che ha per obiettivo la cura della collettività” ha dichiarato il segretario di Sinistra Italiana Caltanissetta Andrea Alcamisi.“L’amministrazione comunale è sempre lieta di sposare le iniziative che si affacciano verso il tessuto locale, soprattutto se organizzate in contesti in cui si avverte una maggiore fragilità sociale – ha commentato l’assessore Salvatore Petrantoni -. Lo sport è un importante canale comunicativo che aggrega le persone, le forgia, consente di trasmettere i valori di condivisione e le spinge verso una crescita culturale ed economica basandosi sulla forza di un gruppo coeso e motivato”.“Questo luogo, più di una semplice area di gioco, rappresenta un bene pubblico di inestimabile valore, primo fra tutti per i quartieri del centro storico, per cui esso rappresenta l’unico spazio di aggregazione in cui svolgere libera attività sportiva.È il luogo dove le persone possono incontrarsi, dove i giovani imparano il valore dello sport e della sana competizione e dove i legami sociali si rafforzano attraverso l’attività fisica e la condivisione di esperienze – affermano gli organizzatori, che proseguono -. Riqualificare questo spazio non è un semplice atto di rinnovamento urbano, ma un investimento nel futuro delle nostre famiglie e dei nostri giovani.Creare un ambiente sicuro e accogliente stimola non solo la pratica sportiva, ma anche la coesione sociale e il senso di appartenenza alla comunità.Il campetto non è soltanto un terreno di gioco, ma può e deve tornare a essere un laboratorio di valori condivisi e fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la crescita personale.” concludono gli organizzatori.“Il campetto comunale – ha affermato segretario di Sinistra Italiana Caltanissetta Andrea Alcamisi, – non è solo un terreno di gioco, ma un patrimonio comune che merita di essere curato e valorizzato. Desideriamo cogliere la possibilità di contribuire a migliorare la qualità della vita nella comunità coinvolgendola sin dalla prima azione, e ricordare all’intera cittadinanza che il bene pubblico è bene comune che tutti hanno il diritto e dovere di curare – conclude Alcamisi -. Questo evento ha inoltre un altro nobile scopo: quello di mostrare come possa essere possibile investire nel futuro attraverso la cura dei nostri spazi pubblici, sostenendo la collettività nell’esercizio dei propri diritti e doveri, riportandola al centro del discorso civile”.La cittadinanza è dunque invitata a partecipare domenica 27 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00, a una giornata di festa e condivisione insieme a Sinistra italiana Caltanissetta Circolo Enrichetta Casanova Infuso, WWF Sicilia Centrale ODV, UISP Caltanissetta , Associazione Moncada Caltanissetta, Plastic Free Caltanissetta e i comitati di quartiere Santa Croce, Provvidenza/ S. Giuseppe, S. Francesco/Stazzone.