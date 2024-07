Porto d’armi rilasciati in cambio di mazzette: assolti 4 poliziotti e 3 guardie giurate

Assolti quattro poliziotti del commissariato di Partinico e tre guardie giurate imputate di corruzione nella vicenda dei porto d’armi rilasciati in cambio di mazzette e delle irregolarità nel commissariato in provincia di Palermo. Lo ha stabilito il collegio della terza sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia. L’indagine risale al 2017 e partì a seguito di una serie di esposti anonimi. Tra gli imputati assolti c’è Antonio Gaspare di Giorgi, 56enne originario di San Cipirello, che all’epoca dei fatti era ispettore capo a Partinico. Di Giorgi, difeso dall’avvocato Loredana Alicata, era accusato di rifiuto di atti d’ufficio in concorso e rischiava una condanna a sei mesi di reclusione. E’ stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Con lui sono stati assolti anche gli altri poliziotti imputati: Vincenzo Manzella, Giovanni Vitale e Vincenzo Manto. Le guardie giurate assolte sono Salvatore Davì, Daniele di Maggio e Marcello De Luca. L’unico condannato in un procedimento separato davanti al gup è il poliziotto Pietro Tocco che ha patteggiato una condanna a quattro anni di reclusione.