Mussomeli, video conferenza FP CGIL su stabilizzazione Asu comunali

MUSSOMELI – La FP CGIL di Caltanissetta in collaborazione con la Camera del Lavoro di Mussomeli organizza per il giorno 16 luglio 2024 dalle 16,30 alle ore 19,30 una videoconferenza sul tema " Procedure stabilizzazione Asu comunali "art.10 L.R.1 del 16 Gennaio 2024. Il video collegamento sarà presso la Camera del Lavoro di Mussomeli ( via Palermo, di fronte Convento San Francesco ). L'incontro è riservato agli iscritti FP CGIL . In tale occasione, sarà possibile formalizzare iscrizione al Sindacato, rivolgendosi a Salvatore Cardinale, Responsabile della Camera del Lavoro di Mussomeli. Alla videoconferenza, parteciperanno: Salvatore Cardinale – Responsabile Camera del Lavoro di Mussomeli, Salvo Musolino Coordinatore ASU FP CGIL Regionale, Monica Genovese Segretaria FP CGIL Sicilia.