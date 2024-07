Mussomeli. Vasche prefabbricate in soccorso delle aziende zootecniche del Vallone per soddisfare fabbisogno idrico

MUSSOMELI. Questa mattina sono state avviate le operazioni di posizionamento delle vasche di accumulo prefabbricate (da 15.000 litri ciascuna) al servizio di sorgenti già esistenti nel territorio di Mussomeli (C.da Torretta, C.da Mappa, C.da Raffe).

Il posizionamento delle vasche consentirà di evitare la dispersione dell’acqua, come finora avvenuto e darà una boccata di ossigeno alle aziende zootecniche della zona che potranno così soddisfare il fabbisogno idrico dei capi di bestiame presenti in azienda.

“Trovo significativo – ha detto il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania – far rilevare che si tratta di un lavoro che ha messo in campo una importante sinergia istituzionale tra il Comune di Mussomeli che si è occupato dell’acquisto del materiale e delle vasche in cemento armato, il consorzio di Bonifica Caltanissetta 4 che ha predisposto, per il tramite dei propri operai, l’area in cui posizionale le vasche ed in alcuni casi si è occupato dei collegamenti tra le sorgenti e le vasche medesime e gli stessi allevatori del posto.

E’ già in programma, nei prossimi giorni, il posizionamento di ulteriori vasche nei pressi di altre sorgenti.

Come sindaco del comune di Mussomeli e come vicepresidente della commissione attività produttive dell’assemblea regionale siciliana sto mettendo in campo tutto ciò che è nelle mie e nostre possibilità per dare supporto ai nostri allevatori che costituiscono un patrimonio identitario straordinario e una parte importante del nostro tessuto produttivo”.