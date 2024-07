Mussomeli, il ritorno del chirurgo Pino Sorce al “M.I.Longo”.Gli auguri di buon lavoro del sindaco Catania

MUSSOMELI – Ritorna all’Ospedle di Mussomeli il dott. Pino Sorce. Così il primo cittadino Catania Apprendo da notizie di stampa dell’arrivo di un chirurgo, con incarico libero professionale, presso il nostro ospedale.È un primo timido passo che registro e che serve a sostituire, solo parzialmente, i tre giovani ed esperienti chirurghi argentini, impegnati con contratto a tempo pieno e che in queste ultime settimane hanno dato le proprie dimissioni per difficoltà operative registrate all’interno della nostra struttura.È anche la prova provata di quanto da me sostenuto in ordine al ridimensionamento dei sevizi registrato nelle scorse settimane.Spero che presto possano essere rimpiazzati gli altri due chirurghi dimissionari e che sopratutto possa essere affiancata l’unica anestesista attualmente presente, magari spostando temporaneamente (come previsto per gli ortopedici) qualcuno da altri presidi ospedalieri dove sono presenti in numero significativo.Solo così il reparto di chirurgia potrà lavorare a pieno regime.Auguro al chirurgo, dott. Sorce, richiamato dal pensionamento, buon lavoro.Il Sindaco(On. Giuseppe Sebastiano Catania)