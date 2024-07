Montedoro, 1^ edizione sfilata equestre e carretti siciliani. Partecipazione e apprezzamenti

MONTEDORO – 1^ edizione sfilata equestre a Montedoro con preliminare raduno alle ore 18 presso il campo sportivo. Un evento curato nei minimi dettagli e organizzato dal comitato di San Giuseppea cui ha collaborato tutta la cittadinanza. Sono stati presenti più di 60 partecipanti e ad arricchire la serata 10 carretti siciliani e i tammurinara della Madonna del Monte di Racalmuto; presenti le migliori scuderie della provincia di Palermo, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa con gran finale con galà equestre diretto dal grande presentatore Totó Cipolla con i migliori maestri di scuola spagnola e circense. La sfilata è iniziata alle 19,30 ed ha attraversato la Via Flaminia e Piazza Umberto. A tarda sera gran galà finale con spettacolo equestre. Per tutti i partecipanti un ricordino dell’evento. Gli organizzatori ringraziano la ditta Orazio Salvo e figli S.P.A. e la ditta Orazio Salvo tecnoclima srl per la messa a disposizione dei mezzi..