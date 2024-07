Comiso. Entra in casa e tenta di stuprarla, arrestato 33enne

Si introduce in piena notte all’interno dell’abitazione di una donna per violentarla. Con questa accusa un 33enne e’ stato arrestato a Comiso per violenza sessuale. La polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della procura, nei confronti del tunisino, risultato irregolare sul territorio nazionale. Vittima e’ una donna di 44 anni, di nazionalita’ romena, domiciliata a Pedalino, frazione di Comiso. Dormiva profondamente, quando e’ stata assalita dall’uomo messo in fuga dalle sue urla disperate e dalla sua reazione decisa. Gli agenti della Squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Comiso hanno analizzato le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona e sono risaliti all’aggressore. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire gli indumenti indossati dallo straniero nella notte della violenza.