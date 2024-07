Come scommettere sulla English Premier League

Milioni di fan in tutto il mondo si sintonizzano per guardare la Premier League inglese (EPL). Molti di loro hanno così tanta fiducia nelle loro squadre che provano anche la fortuna con le scommesse sulla Premier League inglese. Se sei nuovo alla scena dell’EPL e vuoi imparare come scommettere sul calcio e sulla Premier League, questa è la nostra guida alle scommesse live sul calcio per principianti.

Come funzionano le partite della Premier League inglese

Prima di piazzare la tua prima scommessa sul calcio non-aams tramit i migliori bookmaker online, devi capire come funzionano i tornei della EPL. La EPL ha oltre 20 club che competono. La lega utilizza un sistema a doppio girone all’italiana, con ogni squadra che gioca contro tutte le altre squadre sia in andata che ritorno, per un totale di 380 partite.

Per quanto riguarda il punteggio, una squadra riceverà tre punti per una vittoria, un punto per un pareggio e zero punti per una sconfitta. La classifica finale e il vincitore sono determinati dal totale dei punti segnati da ogni squadra. In caso di parità, vengono utilizzate altre metriche per decidere le classifiche finali, la prima essendo la differenza reti e poi i gol segnati. Se esiste ancora una parità, si svolge una partita di spareggio.

Le squadre di punta della EPL

Non tutte le squadre sono create uguali nella EPL e alcune squadre dominano regolarmente la classifica. Negli ultimi anni, si parla comunemente di “The Big Six”. Queste sono le sei squadre che hanno i migliori risultati e sono considerate le più di successo nella lega in generale. Queste sono le squadre che dovresti tenere d’occhio quando leggi le quote delle scommesse sul calcio.

Arsenal

Chelsea

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Tottenham Hotspur

Come scommettere sulla Premier League

È naturale che gli scommettitori abbiano iniziato a puntare sulle partite di calcio della EPL. Proprio in Inghilterra nacquero i primi veri e propri bookmaker, più precisamente a Liverpool. Era inevitabile che l’amore dell’Inghilterra per il calcio si sarebbe fuso con il suo amore per le scommesse. Da allora i bookmaker hanno fatto molta strada, grazie anche alle attuali regolamentazioni che in Italia sono elaborate e messe in pratica dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora che sai come funziona la EPL e cosa aspettarti da alcune delle squadre coinvolte, è il momento di passare alle cose interessanti: le scommesse che puoi fare sulla Premier League

I bookmaker non solo offrono diversi tipi di scommesse non-aams, ma queste scommesse variano da sport a sport e persino da lega a lega. Ecco alcune delle scommesse più popolari che puoi fare quando scommetti sulla EPL:

partite individuali, in questa scommessa, piazzi una puntata su quale squadra vincerà, o se sarà un pareggio;

vincitore del titolo/lega, solo una squadra può vincere il titolo. In questa scommessa, piazzi una puntata su quale squadra pensi finirà al primo posto;

squadra a finire tra le prime quattro, in questa scommessa, piazzi una puntata su quali squadre finiranno nei primi quattro posti della EPL;

squadra a finire tra le prime sei, in questa scommessa, piazzi una puntata su quali squadre finiranno nei primi sei posti della lega;

retrocessione, nella EPL, le squadre che finiscono negli ultimi tre posti vengono retrocesse alla EFL Championship. In questa scommessa, piazzi una puntata su quali squadre saranno eliminate dalla EPL;

capocannoniere, alcuni giocatori si comportano incredibilmente bene, anche se non fanno parte delle migliori squadre della lega. Questa scommessa ti permette di scommettere su giocatori individuali e su quanti gol pensi che segneranno in singole partite o anche durante l’intera stagione.

Cose da considerare quando si scommette sulle partite della EPL

Quando crei la tua strategia di scommesse sulla EPL non aams, ricorda sempre che questo campionato di calcio è incredibilmente competitivo. Ciò significa che le squadre più piccole e sfavorite spesso sovvertono le quote del calcio e battono i club rispettati. Ecco perché fare ricerche e scommettere con cautela è molto più importante quando si scommette sulla EPL. Anche se puoi scommettere senza guardare le partite, prenderai decisioni migliori se guardi le partite della EPL prima di scommettere. In questo modo puoi individuare squadre e giocatori sfavoriti che potrebbero sfidare le previsioni.

Un’altra cosa da considerare è scommettere sul valore. Non scegliere sempre la squadra favorita per vincere. Questa strategia potrebbe funzionare la maggior parte delle volte, ma il pagamento è molto inferiore. Considera altri fattori per scegliere una squadra che può darti una scommessa di alto valore. Questo potrebbe includere cose come la forma dei giocatori, i record testa a testa o il vantaggio del campo di casa. Scommettere sul calcio non è altrettanto divertente se scegli solo la favorita e scommetti su di essa. Metti alla prova le tue capacità analitiche e fai ricerche su giocatori e squadre per fare una scommessa non convenzionale e ad alto rendimento. Ricoda poidi non fa divntare il gioco una situazione patologica. In caso di problemi contatta le apposite strutture di aiuto disponibili in Italia.