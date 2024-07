Caltanissetta, Studio 21 presenta “Circus, the freak show”: mercoledì 3 luglio al teatro Rosso di San Secondo.

Un saggio diverso, inedito, originale, anzi forse non dovremmo chiamarlo neanche saggio. La Studio 21 dell’eclettico Ottavio Ventura presenta “Circus, the freak show”, mercoledì 3 luglio alle ore 19 al Teatro Rosso di San Secondo, Caltanissetta.

Uno spettacolo di danza, a tutti gli effetti, con un’ambientazione circense spettacolare. In questo evento si concentra tutto il lavoro degli allievi che hanno frequentato la scuola di danza che ha sede in via Ferdinando I.

Immancabile, oltre che molto attesa, la finestra sulla pole dance curata dal maestro Cristian Pace che quest’anno vanterà anche due ospiti di fama internazionale per incrementare ulteriormente l’hype in attesa dello show.

Grande fermento ed emozione tra gli allievi che prenderanno parte allo show che ha già fatto registrare il sold-out.