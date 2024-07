Caltanissetta, sabato 27 luglio gli Stati Generali della Rete Slow Food in Sicilia: ecco il programma

Sabato 27 luglio 2024 avranno luogo a Caltanissetta, presso lo Stabilimento ex Averna, in Via Xiboli n. 345, gli Stati Generali della Rete Slow Food in Sicilia.

Il Programma della giornata prevede:

9,30 accredito dei partecipanti;

10,00 inizio lavori;

benvenuto del Presidente di Slow Food Sicilia Fabio Di Francesco;

relazione della Presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini;

discussione e approfondimenti in plenaria e nei tavoli di lavoro.

13.30 pausa pranzo;

14.30 prosecuzione dei lavori;

16.00 conclusioni.

E’ stato invitato ad offrire un contributo alla manifestazione il Presidente di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni. Slow Food è un grande movimento internazionale. Fondato nel 1986 in Italia, Slow Food è impegnato a promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti, come parte della ricerca della prosperità e della felicità per l’umanità attuale e futura e per l’intera rete del vivente. Sin dalla stesura del Manifesto dello Slow Food nel 1987, ha lavorato per dare il giusto valore al cibo, praticando e diffondendo il rispetto verso chi lo produce in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. Con piena consapevolezza delle crisi climatica e ambientale e delle loro conseguenze a livello economico, sociale, sanitario, Slow Food oggi agisce attraverso i propri progetti e le proprie reti, invitando tutti a dare un segnale di speranza e a fare una scelta di benessere individuale e collettivo. Avere un approccio rispettoso per l’ecosistema e resiliente migliora prima di tutto la qualità della nostra vita e di chi ci sta intorno. Valori, finalità e progetti, questi, che Slow Food condivide con Italia Nostra.