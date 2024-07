Caltanissetta. Primi interventi di decoro urbano, ripulita la Fontana del Tritone di Tripisciano. Sindaco Tesauro: “Per mantenere la città pulita serve l’aiuto di tutti”

Il Simbolo del cuore di Caltanissetta troppo spesso è considerata una discarica a cielo aperto

Già dalla prima settimana dall’insediamento e ancor prima di prestare giuramento – atto che avverrà il prossimo 10 giugno nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine dopo l’insediamento dei Consiglieri Comunali – il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha iniziato a mettere in atto la sua visione di “decoro urbano”.

Un’azione che non poteva non iniziare dal centro storico e dai suoi monumenti troppo spesso simbolo di cattive abitudini degli abitanti nonostante siano presenti e attivi gli impianti di videosorveglianza per il controllo del territorio.

“Ringrazio il dirigente dell’ufficio tecnico Giuseppe Tomasella e tutti gli operatori per il pronto intervento di pulizia – ha commentato il Sindaco Tesauro –. Il decoro urbano è l’avamposto di una città che deve e può cambiare. Per riuscirci occorre anche l’aiuto di tutti cittadini”.

Quello nella fontana di Piazza Garibaldi non è l’unico intervento programmato in questi giorni.

In via Paladini gli operai dell’Ufficio tecnico del Comune di Caltanissetta stanno effettuando la manutenzione ordinaria delle siepi che si trovano nello spartitraffico. Il decoro urbano, infatti, non rappresenta soltanto un fattore estetico simbolo di orgoglio cittadino ma anche un elemento di sicurezza stradale che tutela tutti i cittadini.