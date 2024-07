Caltanissetta. Nigrelli (Fratelli d’Italia): “Fedeli agli accordi con l’intera coalizione, rispetteremo le decisioni del centrodestra”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Gianluca Nigrelli in merito alla situazione politica cittadina alla vigilia del consiglio comunale del 10 luglio.

“In merito alle notizie di stampa e ai diversi comunicati che stanno animando la vigilia del primo Consiglio Comunale di mercoledì 10 Luglio, Fratelli d’Italia tiene a precisare che, fedele agli accordi preelettorali sanciti con l’intera coalizione, lealmente, rispetterà le decisioni prese dal centrodestra, pronti ad amministrare con determinazione e responsabilità il Comune di Caltanissetta.

Ci duole leggere di tentennamenti da parte di una forza politica come quella di “Noi Moderati” con la quale amministriamo al Governo Nazionale e in quello Regionale in piena sintonia. Siamo però fiduciosi che le prossime ore possano essere, per gli amici moderati, utili per ulteriori riflessioni.

Mercoledì in Assise Comunale si eleggerà il Presidente del Consiglio comunale che secondo gli accordi sarà in quota Fratelli d’Italia: il partito ha proposto agli alleati il nome del Consigliere Gianluca Bruzzaniti, riconoscendogli autorevolezza e capacità idonee al ruolo. Siamo sicuri che la coalizione saprà dare prova di compattezza e consentire così al Sindaco Tesauro di procedere alla nomina degli Assessori ed al conferimento delle relative deleghe per iniziare immediatamente un lavoro attento e proficuo con i Dirigenti e gli uffici”.

Gianluca Nigrelli