Caltanissetta, l’associazione sportiva Eclettica brilla ai massimi Campionati Italiani di Pattinaggio 2024

La ASDPS Eclettica di Caltanissetta ha raggiunto risultati straordinari anche ai Campionati Italiani di Pattinaggio Freestyle della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), ospitati quest’anno proprio in Sicilia a Catania. Nonostante la pioggia di cenere vulcanica che ha costretto a spostare alcune competizioni al coperto, la squadra nissena ha dato prova di esserci in una lunghissima dieci giorni al Palacatania dal 5 al 14 luglio, con 53 squadre partecipanti da tutte le città italiane e otto specialità da disputare.

Tra i protagonisti della competizione spicca il giovane Saporito Alberto, 14 anni, che nella categoria Allievi M, specialità Free Jump, ha conquistato il titolo di Campione d’Italia saltando più in alto di tutti con ben 125 cm, e provando il 130, superando due volte il proprio record personale.

Nella categoria Master 30 invece, l’atleta Rizza Salvatore Julien ha collezionato ben sei podi nazionali, tra cui: 2 argenti nelle specialità Free Jump e Slide, 3 bronzi nelle specialità Roller Cross, Speed Slalom e Battle Slalom e soprattutto 1 oro nel Classic Slalom Singolo, che gli è valso il titolo di Campione d’Italia.

Questi traguardi arricchiscono ulteriormente il palmarès della società Eclettica, che già si era distinta con un terzo posto ai Campionati Italiani Under 12 del Trofeo Tiezzi 2024 tenutosi a Roma lo scorso giugno.

Inoltre, la giovane pattinatrice Messina Desirée è stata convocata per il raduno della Nazionale Italiana delle specialità Park e Street, che si terrà a Roma questo weekend nei campi gara che ospiteranno gli attesi mondiali a settembre proprio in Italia dove questo sport è in forte fermento.

La ASDPS Eclettica continua così a dimostrare la sua capacità di formare atleti di alto livello, portando il nome di Caltanissetta ai vertici del pattinaggio freestyle italiano.